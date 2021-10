San Cataldo. Pignatone (M5S): “Siamo primi; grazie per la fiducia nel nostro programma, nella nostra coalizione e nel nostro candidato sindaco”.

SAN CATALDO. “Dai dati che arrivano, siamo primi. Grazie San Cataldo! Grazie per la fiducia che avete riposto nel nostro programma, nella nostra coalizione e nel nostro candidato Sindaco Gioacchino Comparato. Stiamo dimostrando che la nostra Comunità può e deve ripartire! Oggi è anche il giorno del mio compleanno e non potevo ricevere regalo più grande”.

Così Dedalo Pignatone. Il deputato sancataldese del M5S ha espresso tutto il suo plauso per il primo posto ottenuto dal candidato di M5S e Pd alle elezioni amministrative. Guardando avanti, Pignatone ha rimarcato: “Il 24 ottobre, San Cataldo tornerà di nuovo a votare per il ballottaggio e scegliere, così, il prossimo Sindaco e la prossima Amministrazione che guiderà la nostra città. Insieme, ci siamo dati obiettivi importanti, il nostro è un programma concreto, fatto di proposte solide”.

Pignatone ha poi ribadito: “Abbiamo scelto un volto nuovo, onesto e competente per guidare il nostro Comune: Gioachino Comparato è un sancataldese che ama la propria comunità, avvocato di livello, esperto nella tutela dei diritti, che già in modo chiaro e netto si è posto contro alcune storture e sempre dalla parte dei cittadini. Il M5S cittadino ha fatto una scelta chiara: formulare una proposta concreta, seria e professionale.

Una scelta ed un percorso che sono stati condivisi dal PD, da tante donne e uomini, da altre forze politiche e civiche. Insieme, per aiutare la nostra comunità a ripartire, a rinascere. L’Avv. Gioacchino Comparato è la figura ideale per guidare questo progetto di serietà, lavoro, professionalità, che ritengo sia quello di cui abbia bisogno San Cataldo. Stiamo lavorando senza sosta per la nostra comunità, perché è nostro dovere, perché è arrivato il momento, perché non possiamo attendere oltre!”.