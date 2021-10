San Cataldo. Elezioni: per il ballottaggio, il Collettivo Letizia invita a votare la coalizione Comparato.

SAN CATALDO. “Il Collettivo Letizia invita i propri e tutti gli elettori sancataldesi a votare la coalizione Comparato al ballottaggio di domenica prossima. Non si tratta di scegliere fra uno e l’altro candidato, ma di scegliere fra due pensieri, due mondi. Fra questi due pensieri, senza dubbio alcuno, il Collettivo Letizia si trova a suo agio con la coalizione Comparato, che meglio si lega al nostro modo di pensare e di agire”.

Così in una nota Gianfranco Cammarata del Collettivo Letizia. “Non ci sfugge che in questa occasione si sia persa una grande occasione – prosegue – quella della ricomposizione di un gruppo sociale più ampio, della aggregazione ad essa una fetta di popolazione che ha molto da dare alla nostra San Cataldo, a gruppi di persone che conoscono bene la città e la sua macchina amministrativa. Una ricomposizione sociale che è stata, e rimane, l’obiettivo principale del Collettivo Letizia”.

“E tale ricomposizione – prosegue la nota – si sarebbe potuta ottenere persino nel rispetto della parola d’ordine ” discontinuità ” I cittadini la conoscono bene, è stato l mantra della campagna elettorale della coalizione Comparato. Ebbene, a guardare attentamente sii sarebbe potuto contemplare ogni obiettivo. Speriamo non ci sia da doversene pentire. E giusto – conclude la nota – per non correre un simile rischio, senza alcuna esitazione , l’indicazione del Collettivo Letizia è chiara: votiamo la coalizione Comparato”.