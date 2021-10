San Cataldo. Elezioni, Gioacchino Comparato: “2825 volte grazie per la fiducia nel nostro programma; noi ci siamo; ripartiamo adesso”.

SAN CATALDO. “2.825 volte Grazie! Grazie San Cataldo. Grazie per la fiducia che avete riposto nel nostro programma, nella nostra coalizione e nella mia persona. Stiamo dimostrando che la nostra Comunità può e deve ripartire!Questo non è che un primo traguardo raggiunto, un bel traguardo, che ci impone di continuare a fare sempre di più, a lavorare a testa bassa con tutte le nostre forze”.

Così il candidato sindaco di Pd e M5S Gioacchino Comparato. Il candidato sindaco al prossimo ballottaggio, che è stato il più votato in questa prima tornata elettorale, ha aggiunto: “Il 24 ottobre, San Cataldo tornerà di nuovo a votare per il ballottaggio, per scegliere, così, il prossimo Sindaco e la prossima Amministrazione che guiderà la nostra città. E noi vogliamo continuare a confrontarci per la nostra città, in sinergia, prima di tutto, con le idee. Siamo consapevoli – ha concluso – che abbiamo davanti tantissimo da fare per il futuro della nostra Comunità. Per San Cataldo e per tutti i Sancataldesi, per i nostri bambini, per i giovani, i più adulti e i nostri nonni. Noi ci siamo. Ripartiamo adesso!”.