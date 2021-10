San Cataldo. Elezioni, Claudio Vassallo: “Per il ballottaggio, un appello a chi guarda al futuro della Città”.

SAN CATALDO. In vista del ballottaggio con il candidato sindaco Gioacchino Comparato, torna a parlare il candidato sindaco Claudio Vassallo. “Siamo al ballottaggio con fiducia e determinazione – sostiene – Nonostante molti attacchi gratuiti, che non fanno bene alla competizione elettorale, siamo riusciti a raggiungere un risultato importante, 2230 preferenze e il 19,62%. La nostra è una compagine credibile e preparata, il popolo ha apprezzato le nostre ragioni e proposte”.

Il candidato sindaco ha poi concluso così la sua analisi: “Adesso ci rivolgiamo e ci rivolgeremo a tutti i cittadini che non hanno votato: molti non si sono recati alle urne e dobbiamo parlare a loro per fare comprendere che la scelta del sindaco è decisiva per il futuro di San Cataldo. Ci rivolgiamo anche a chi non ci ha votato e al primo turno ha preferito altri candidati, e sogna una città normale e orientata esclusivamente al futuro. Sarà nostro compito parlare con tutti, illustrare la nostra idea di governo”.