Riesi. Al via campagna di prevenzione contro il tumore al seno. Ecco come prenotarsi.

RIESI. A Riesi è prevista la campagna di prevenzione contro il tumore al seno . L’evento è stato promosso dalla LILT ( Lega Italiana per la lotta contro i tumori ). Nel corso della campagna di prevenzione sarà possibile effettuare una visita senologica gratuita a tutte le donne ed ecografia alle donne dai 25 ai 49 anni.

Per iscriversi ed usufruire del servizio prenotando la visita basta cliccare sul link https://bit.ly/3BnEA6F ed inserire I propri dati . Le visite verranno effettuate presso il poliambulatorio di Riesi , sito in via Ancipa n. 17.