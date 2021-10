Nel nisseno, pregiudicato “pesta” la moglie: arrestato dai carabinieri

SAN CATALDO – i Carabinieri della Tenenza di San Cataldo hanno arrestato in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia un pregiudicato 61enne del luogo. In particolare i militari, a seguito di richiesta pervenuta alla centrale operativa, intervenivano all’interno di un’abitazione dove era in corso una violenta lite tra l’uomo e la moglie.

La donna mostrava numerosi tumefazioni al viso e alle braccia e, dopo essere stata soccorsa, raccontava ai Carabinieri che la condotta violenta del marito andava avanti da tempo, pertanto l’uomo veniva tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Caltanissetta. Sabato l’arresto è stato convalidato e per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere.