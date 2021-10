Misericordia Mussomeli. Enzo La Greca OLP nel progetto “Nonni felici VIII°”. Servizi per disabili e adulti disagiati

MUSSOMELI – Anche in tempo di pandemia, la Misericordia, nel suo piccolo, ma con una grande disponibilità, ha fatto sentire la sua discreta ed operante presenza nel territorio. Il progetto “Nonni felici VIII°”, approvato e già operativo da qualche tempo, ha visto e vede in servizio quattro ragazzi volenterosi che quotidianamente si alternano sotto la saggia ed esperiente guida dell’OLP Enzo La Greca, volontario della prima ora, uno di quei decani che è rimasto sempre vicino alla Misericordia. Il La Greca infatti, nella sua quotidianità mette a disposizione del sodalizio, parte del suo tempo libero per seguire e coordinare il servizio per cui sono stati selezionati Maria Enza Lanzalaco , Josella Bavado, Giuseppe Pio Messina ed Alex Valenza. L’area di intervento riguarda gli adulti e terza età in condizione di disagio, i disabili. Ed ancora, i pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti. Per i portatori di handicap e per gli anziani in sedia a rotelle utilizzano il doblò. Un servizio richiesto disimpegnato con cura e discrezione.