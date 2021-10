Covid Sicilia, mandano a scuola il figlio “positivo”: genitori denunciati

Mandano il proprio figlio a scuola nonostante la positività al Covid-19. Due genitori di Scicli, in provincia di Ragusa, sono stati denunciati dalla polizia locale. Il bambino era risultato positivo a un tampone rapido effettuato in una farmacia della città ma non ha rispettato l’isolamento domiciliare andando a scuola.

“Il dirigente scolastico ha immediatamente attivato i protocolli disposti dall’Asp – si legge in una nota del Comune di Scicli -. Anche il padre del bambino ha violato l’obbligo di isolamento domiciliare imposto dall’Asp recandosi sul proprio posto di lavoro”.