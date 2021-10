Covid: in Sicilia 484 nuovi casi e 8 decessi

Sono 484 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 17.997 tamponi processati e l’indice di positività oggi è al 2,7% mentre ieri al 4,4%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 443 i nuovi casi su 10.037 tamponi processati. Otto i decessi e 392 i guariti. In calo i ricoveri in regime ordinario (-6) e quelli in terapia intensiva (-1). La Sicilia è al secondo posto per numero di contagi giornalieri, dietro la Lombardia e davanti il Veneto.

A livello provinciale, i numeri maggiori si registrano ancora una volta a Catania con 160 nuovi positivi. Per il resto, a Palermo sono stati riscontrati 36 casi, a Siracusa 29, a Messina 155, a Trapani 27, a Ragusa 11, a Caltanissetta 12, ad Agrigento 36 e ad Enna 1