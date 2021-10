Campofranco. Lunedì prossimo al via il Campus autunnale per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

CAMPOFRANCO. Al via il campus autunnale. Si comincia lunedì prossimo. A darne comunicazione è stato il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino campofranchese ha sottolineato che il periodo di svolgimento era programmato tra la fine di agosto e i primi di settembre, ma quanto successo a Campofranco in materia di contagi covid in quel periodo, ha costretto a rinviare l’iniziativa in questo periodo.

L’attività è rivolta alla fascia di età che va dai 6 ai 14 anni e le svariate attività ludiche saranno svolte tenendo conto delle linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative e ricreative e comunque volte al benessere dei minori. Il campus rappresenta un momento di svago per i nostri piccoli e proprio per questo auspichiamo una massiccia partecipazione di bambini e ragazzi ma soprattutto delle famiglie.

Il campus non sarà la solita attività magari solo con un tema, ma una sorta di valvola di sfogo proprio per i ragazzi dopo i brutti periodi passati a causa del covid. “La modulistica di partecipazione – ha spiegato il sindaco – è stata distribuita, uno ad uno, a tutti i potenziali partecipanti e proprio per questo contiamo molto nella partecipazione che può anche essere solo l’inizio di un’attività che potrà durare, con un altro progetto continuativo, tutto l’anno scolastico”.

L’evento sarà realizzato dall’ AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport, comitato di Agrigento convenzionata con l’amministrazione comunale già da 4 anni e comincerà lunedì 18 ottobre alle ore 16,30 al palasport Giovanni Paolo II.