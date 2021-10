A Bompensiere costituita la consulta dei giovani

BOMPENSIERE – L’amministrazione comunale, per la prima volta nella storia del comune, potrà avvalersi della Consulta dei Giovani. Uno strumento per stimolare la partecipazione dei giovani alla vita pubblica e per ascoltare le istanze provenienti dal mondo giovanile. Sono stati eletti al vertice della Consulta Paolino Maria Anelli (vicepresidente) e Gaia Calamera (segretario). Il sindaco Virciglio ricorda che chiunque volesse iscriversi potrà chiedere l’iscrizione al Comune, precisando che la consulta è sempre aperta.(età 14/35 anni).