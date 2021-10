Vallelunga Pratameno,il saluto di commiato del Commissario Straordinario Concettina Nicosia alla cittadinanza

VALLELUNGA PRATAMENO – Il saluto di commiato del Commissario straordinario del Comune dott. Concettina Nicosia alla cittadina di Vallelunga, “Mi accingo, dopo un anno di intenso mandato commissariale, svolto al servizio di questa Comunità di Vallelunga Pratameno, a lasciare la sede municipale. In questo momento, prima dell’esito delle consultazioni amministrative in corso, mi fa piacere porgere un caro saluto alla Cittadinanza Vallelunghese e formulare un ringraziamento ai dipendenti comunali, con i quali ho lavorato fianco a fianco.E’ stato un anno importante della mia vita professionale e personale nel contesto di una Comunità ricca di storia e tradizioni, tanto complessa quanto affascinante.Un anno di grande impegno ma anche di arricchimento professionale ed umano. Ho avuto modo di apprezzare, infatti, la fierezza del popolo vallelunghese ed il forte senso di appartenenza alle proprie radici. Nel rispetto dei valori di questo territorio, ho profuso ogni impegno nell’assolvimento dei compiti affidatimi ed ho cercato di offrire ogni mio possibile contributo, anche professionale, per il miglioramento di questa terra, già ricca di tradizioni, di storia e di arte, meritevole di essere valorizzata appieno nella sua particolare bellezza.In questi giorni, alla notizia della conclusione del mio incarico, numerosi cittadini, dipendenti comunali e persone che ho avuto modo di conoscere, hanno desiderato manifestarmi stima ed affetto. Li ringrazio di cuore.Un particolare grazie va ai funzionari comunali che mi hanno assistita quotidianamente, a quanti hanno collaborato, con passione e dedizione, anche nei momenti più difficili e complicati della vita amministrativa e cittadina, al servizio continuo di questa Comunità, con la finalità di migliorare la qualità della vita di questo paese.Sono stati dodici mesi di lavoro impegnativo e proficuo, grazie alla collaborazione del Segretario Comunale, dei Responsabili di Area e dei dipendenti comunali, che hanno svolto il loro servizio con serietà e professionalità, mettendo sempre al centro del proprio operato il bene comune.In questo particolare anno, caratterizzato dalla situazione pandemica ancora in corso, vi sono stati giorni difficili e complessi, in cui ho sentito fortemente il peso delle responsabilità sulle scelte da operare, con inevitabili refluenze sulla vita quotidiana delle persone.Permettetemi, pertanto, di sentirmi parte di Voi, aggiunta idealmente a questa Comunità civile ed a questa Comunità parrocchiale, guidata, dal mese di luglio scorso, da don Alfonso Incardona, Arciprete-Parroco, e, -per la maggior parte del periodo del mio mandato commissariale-, da don Giuseppe Zuzzè, precedente Arciprete-Parroco per oltre cinquant’anni di questa Comunità. Ho avuto la fortuna di poter costruire un solido ponte tra il Comune e la Chiesa, perché entrambi sono al servizio dell’Uomo e tale servizio è a vantaggio di tutti ed è tanto più efficace quanto meglio si coltiva in sana collaborazione.Un particolare ringraziamento anche alle Confraternite locali, che svolgono un importante ruolo di custodi delle tradizioni e del patrimonio religioso, che vengono consegnati alle nuove generazioni.Un grazie doveroso va alle Forze dell’Ordine presenti in Vallelunga Pratameno, Carabinieri e Polizia Municipale, per il loro prezioso contributo: validi collaboratori ed attente sentinelle dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana, che hanno interagito reciprocamente in maniera eccellente.Sento, poi, forte il bisogno di omaggiare le Associazioni di volontariato, presenti sul territorio, in particolare la Fraternità di Misericordia e la Pro Loco, che, in tutte le campagne vaccinali organizzate, non hanno lesinato sforzi, mettendosi al servizio dei bisogni e dei cittadini.Sincera gratitudine rivolgo, inoltre, a tutto il personale medico di questa Comunità, che, nell’attuale momento storico, sta profondendo tutte le proprie energie umane e professionali, per non lasciare alcuno senza cure.Grazie, soprattutto, per il grande senso di responsabilità che i cittadini hanno dimostrato in tutte le occasioni, nel rispondere ai numerosi appelli per le campagne di vaccinazione, con alto senso civico, scongiurando, in tal modo, l’applicazione di misure restrittive ulteriori rispetto a quelle generali disposte dal Legislatore statale e regionale.Un pensiero speciale va al mondo della cultura, molto fiorente in questo territorio, con le Associazioni locali, ‘A Finestra, l’Associazione Culturale e Musicale “V. Bellini”, la Pro Loco e La Radice, che hanno organizzato eventi interessanti e partecipati. Un grazie particolare a coloro che portano in alto il nome di Vallelunga Pratameno, anche con la ricerca storica e l’arte, e che hanno reso possibile la promozione del territorio attraverso la realizzazione di video, la pubblicazione di libri e l’allestimento di mostre.Un ringraziamento doveroso va all’Istituzione Scolastica presente sul territorio, con le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, oltre alla scuola dell’infanzia presso le Suore Salesiane del Sacro Cuore, le quali riescono a trasmettere qualificata formazione alle giovani generazioni.Nel quadro dell’azione amministrativa di mia competenza, mi auguro di aver compiuto un buon lavoro, tralasciando di elencare le numerose attività svolte, le progettazioni predisposte ed i finanziamenti intercettati, documentati negli atti pubblici emanati. Durante questo anno, infatti, sono state adottate n. 34 deliberazioni con i poteri del Consiglio Comunale e n. 115 deliberazioni con i poteri della Giunta Comunale, oltre alle numerose determinazioni commissariali, con i poteri del Sindaco, destinati ad incidere positivamente sul progresso e sullo sviluppo di questa Comunità.Mi congedo ora da Commissario Straordinario di questa splendida cittadina, ma non come persona, perché questa Comunità mi ha conquistato con la sua bellezza, i suoi paesaggi, il calore della gente, la sua spiritualità e la sua accoglienza, anche gastronomica, che la rendono unica e tale da attrarre certamente turismo di qualità.Grazie sincero a tutti per aver potuto, ogni giorno, affrontare il lavoro, consapevole e soddisfatta, con il sano orgoglio di aver contribuito a conservare e valorizzare un patrimonio importante per tutti.Formulo, infine, auguri di prosperità ai Cittadini Vallelunghesi ed ai nuovi Amministratori, che saranno proclamati eletti nelle prossime ore, in libere elezioni democratiche, affinché possano sempre lavorare, sotto la protezione della Madonna di Loreto, Patrona di Vallelunga Pratameno, nella valorizzazione di questa preziosa Comunità e nell’esclusivo interesse del bene pubblico.A tutti e ad ognuno, con stima profonda e rinnovata gratitudine, va il mio più caro ed affettuoso saluto.Consentitemi, non da ultimo, come moglie e come madre, il pensiero unico alla mia famiglia.Vallelunga Pratameno, lì 11 ottobre 2021 Concettina Nicosia Commissario Straordinario “