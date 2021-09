Viabilità A19: chiusura per lavori dello svincolo di Ponte Cinque Archi

Nelle notti comprese tra lunedi’ 13 e mercoledi’ 15 settembre, in fascia oraria notturna tra le ore 20 e le ore 6 del mattino successivo, sara’ chiusa la rampa in uscita dello svincolo Cinque Archi, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, per i veicoli provenienti da Palermo.

Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che il provvedimento e’ necessario per procedere alla sostituzione della barriere laterali di sicurezza.

Durante le ore di chiusura, i veicoli provenienti da Palermo potranno proseguire sino al successivo svincolo di Caltanissetta e reimmettersi in autostrada in direzione opposta.