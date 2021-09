“Nel Lazio si parte con la terza dose. Dalla prossima settimana inizieremo con i trapiantati, che saranno reclutati con chiamata attiva.

I vaccini sono l’unica arma che abbiamo per uscire dalla pandemia e recuperare la nostra normalità. La Regione Lazio conferma il suo impegno in prima linea per la lotta al covid”.

Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.