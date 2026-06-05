Caltanissetta, grave incidente in via Due Fontane: 16enne ricoverato in coma al Sant’Elia Rettifica della notizia precedentemente pubblicata

La redazione de Il Fatto Nisseno rettifica quanto riportato in precedenza in merito alle condizioni del giovane coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto nelle prime ore del pomeriggio a Caltanissetta. A seguito di informazioni successivamente rivelatesi non corrette, era stato erroneamente comunicato il decesso del ragazzo.

Dalle verifiche effettuate nelle ore successive, il giovane, un ragazzo di 16 anni, risulta invece ricoverato presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in condizioni estremamente gravi. Attualmente si trova in coma ed è costantemente monitorato dall’équipe medica che lo ha in cura.

La redazione si scusa sinceramente con il ragazzo, con i suoi familiari e con i lettori per l’errore involontario, maturato sulla base di informazioni che si sono poi rivelate inesatte. In una vicenda così delicata, il dovere dell’informazione impone la massima attenzione e il costante aggiornamento delle notizie alla luce degli elementi verificati.

Restano confermate la gravità dell’incidente e la forte apprensione che nelle ultime ore ha coinvolto l’intera comunità nissena, che continua a seguire con partecipazione e speranza l’evolversi delle condizioni del giovane.

A lui e alla sua famiglia va il pensiero della nostra redazione, con l’augurio che possa superare questo difficile momento.