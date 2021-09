Vaccini Covid: entro un mese si deciderà su obbligo

“Prendiamoci un po’ di tempo, valutiamo l’andamento della vaccinazione e dell’epidemia, il numero di contagi e di ricoveri. Se ci accorgiamo che la situazione si sta aggravando, decidiamo misure più stringenti, come l’obbligo. Quando dovremo prendere una decisione? Nella prima settimana di ottobre, al massimo a metà del prossimo mese”.

Così il professor Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) e consigliere del generale Francesco Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid, in una intervista al ‘Messaggero’.

“C’è un’ottima risposta dei giovani, ma sugli over 50 ci sono problemi – sottolinea -, non è sufficiente avere l’80% di popolazione vaccinata, dipende anche da come è distribuita la copertura.

Non possiamo permetterci di avere troppi over 50, i più a rischio, non protetti. Ma conta anche la distribuzione territoriale: se ci sono regioni sotto il 70%, questo è un guaio”.