Tragedia familiare: uccide la moglie e si suicida davanti alla figlia.

Un uomo di 64 anni ha ucciso la moglie di 57 con un colpo di fucile e , poi, si è suicidato davanti alla figlia. E’ successo ieri sera a Castel Sant’Elia nel viterbese. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Civita Castellana e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Viterbo. Ancora da chiarire i motivi del gesto. Dalle prime informazioni sembra che la coppia fosse in fase di separazione.

Si indaga sulla provenienza del fucile. L’uomo infatti non deteneva armi e per questo i carabinieri di Civita Castellana, che lo hanno sequestrato, vogliono appurare chi l’abbia fornito all’uomo. A quanto si è appreso, il 64enne ieri sera è rientrato nell’abitazione che aveva lasciato da quando era in corso la separazione con la moglie e ha sparato alla donna. Poi ha rivolto l’arma contro di sé e si è ucciso davanti alla figlia di 30 anni. E’ stata la giovane ad avvertire il 112.