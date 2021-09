Tamponi Covid, Confindustria e Sindacati compatti: Governo paghi le spese della sicurezza

Prove di dialogo tra Confindustria e sindacati. Dopo i mesi difficili, tra critiche ed accuse, il leader di Confindustria Carlo Bonomi e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil hanno compiuto stasera, al termine dell’incontro a viale dell’Astronomia, un primo passo avanti per la ripresa del dialogo.

Tema centrale il green pass ma soprattutto i tamponi che sia le imprese che i sindacati non intendono far pagare ne’ alle aziende ne’ ai lavoratori. E in attesa della decisione del governo nella prossima cabina di regia, probabilmente giovedì prossimo, chiedono insieme all’esecutivo una parola chiara sui costi.

“Sappiamo che giovedì c’è una cabina di regia del governo e laddove si dovesse decidere, come noi auspichiamo, l’obbligo gratuito del green pass all’interno dei luoghi di lavoro e le parti sociali trovassero un accordo su questo, io credo che ci possa essere da parte del governo un riconoscimento di questo passaggio, di questo possibile accordo tra noi e sindacati facendo a quel punto un’operazione di utilità sociale e quindi facendosi carico del corso di tamponi. Sicuramente questi non possono essere a carico delle imprese”, spiega il leader di Confindustria, Carlo Bonomi al termine del breve incontro di oggi.

Sulla stessa lunghezza d’onda ma su sponde opposte i sindacati: “quando si parla di sicurezza i costi non possono essere assoluta sulle spalle dei lavoratori”, spiega il leader Uil, Pierpaolo Bombardieri che sintetizza la posizione unitaria assunta con Cgil e Cisl.