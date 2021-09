Sicilia, Pnrr da non sprecare: la promessa della viceministra Bellanova

“Questa mattina a Centùripe, la prima tappa di questa giornata in Sicilia. Le Aree interne, soprattutto nel Mezzogiorno, rappresentano una straordinaria occasione per riqualificare e valorizzare il nostro territorio, promuovendo la sostenibilità a livello ambientale, sociale, ed economico.

Riabitare questi territori grazie a programmi di riqualificazione, rigenerazione territoriale, rinaturalizzazione è una sfida strategica e comprendo l’urgenza che arriva da Centùripe perché si realizzi il programma che la vede impegnata insieme ad Adrano e Biancavilla”. Così, in un post su Facebook, Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture.

“Questo è un anno importante: sono già disponibili 25 milioni e dal marzo scorso sono cantierabili 19 interventi per oltre 11 milioni di euro. Per le amministrazioni coinvolte si trattata di una sfida importante, che sono certa sapranno cogliere nel migliore dei modi”, prosegue Bellanova.

“Sul tema mobilità interna, criticità che in Sicilia è particolarmente avvertita, sono disponibili 94 milioni totali nel triennio 2021-2023 e per la provincia di Enna oltre 6 milioni cui sommare i 300 milioni per le strade provinciali delle Aree interne previsti nel Pnrr.

Risorse importanti da spendere presto e bene. Se a questa sfida è chiamato l’intero Paese, il Mezzogiorno lo è in modo particolare. Non un euro deve andare sprecato nel solo interesse delle comunità territoriali”.