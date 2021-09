Sicilia, discariche abusive di rifiuti pericolosi e speciali. Carabinieri sequestrano siti

I carabinieri del centro Anticrimine Natura e della stazione di Lampedusa, hanno sequestrato due discariche di rifiuti, anche pericolosi e speciali.

Si tratta di un’area di circa 2500 metri quadrati in contrada Punta Alaimo, sottoposta a protezione speciale di conservazione per vincolo paesaggistico “Arcipelago delle Pelagie- isola di Lampedusa e Lampione”, e di un’altra area di circa 500 metri quadrati in contrada Taccio Vecchio, all’interno del comprensorio dell’ex discarica comunale, anch’essa sottoposta a vincolo di protezione speciale di conservazione.

L’attivita’ di classificazione dei rifiuti e’ stata supportata da personale dell’Arpa Sicilia di Agrigento.

Le ipotesi di reato segnalate – a carico di ignoti – alla Procura di Agrigento sono: abbandono di rifiuti pericolosi, distruzione e deturpamento di bellezze naturali e traffico illecito di rifiuti.

Foto: archivio