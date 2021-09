Mussomeli, inizio anno scolastico 2021/2022. Il saluto del sindaco Catania e dell’assessore Jessica Valenza

MUSSOMELI – Lettera del Sindaco Giuseppe Catania e dell’Assessore alla P.I. Jessica Valenza è stata indirizzata ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale scolastico tutto, agli studenti e studentesse, ai genitori e alle famiglie. “Carissime bambine, carissimi bambini, ragazze e ragazzi, dirigenti, docenti, personale scolastico tutto e carissime famiglie, alle porte di questo nuovo anno scolastico, desideriamo rivolgere a tutti voi, un pensiero affettuoso. L’anno appena trascorso è stato caratterizzato da ansie e preoccupazioni ma da oggi prende avvio l’anno scolastico più sfidante e impegnativo per tutti noi, con l’obiettivo di tornare ad una relativa normalità dopo mesi, anni di sofferenze e incertezze. Abbiamo dovuto affrontare un nemico insidioso chiamato Covid ed è vero che permangono ancora molte difficoltà, ma la nostra scuola, tutta la comunità scolastica mussomelese, durante questo periodo, ha dato grande prova di responsabilità, rigore e corretta osservanza delle regole del vivere comune. Ognuno di voi è stato un tassello necessario e indispensabile, ognuno nel proprio ruolo ha dato il giusto contributo. In maniera straordinaria avete accettato la trasformazione del modo di vivere e fare scuola. Didattica a distanza, distanziamento, igienizzazioni e protocolli che si sono susseguiti. Questo rigore ci permette oggi, di guardare con grande fiducia al futuro e poter costruire le condizioni per ritornare a vivere quella tanto ambita quotidianità fatta di condivisione, spensieratezza ma anche di impegno e approfondimento. A voi Dirigenti Scolastici e Docenti, di ogni ordine e grado, che rivestite il ruolo tanto prezioso quanto impegnativo di attori del processo di diffusione del sapere e della cultura, rivolgiamo un augurio di buon lavoro con la gratitudine per quanto avete fatto e per quanto siamo sicuri ancora farete. Un ringraziamento esteso a tutto il personale ausiliario dei vari istituti presenti sul territorio per l’indispensabile funzione di supporto quotidiano alla vita scolastica. A voi famiglie auguriamo la forza e il coraggio necessarie a svolgere il difficile compito di educare i figli insieme alla scuola, avvalendovi di tutte le opportunità che questa nostra comunità potrà offrirvi. E infine , bambine e bambini, ragazze e ragazzi, vi esortiamo ad affrontare con entusiasmo , forza e coraggio questo nuovo capitolo della vostra vita, aspirate ogni giorno ad essere studenti e persone migliori affinché’ un domani possiate essere uomini e donne liberi di inseguire i vostri sogni. A tutti voi, Buon anno scolastico”.