Minacce a Musumeci: solidarietà di Confindustria e Unioncamere

Anche Confindustria Sicilia ha voluto esprimere solidarietà al presidente della Regione, Nello Musumeci, per il grave atto intimidatorio subito.

“Certi che gli autori di questo vile gesto saranno individuati dalle forze dell’Ordine – afferma il presidente degli industriali siciliani, Alessandro Albanese – non possiamo che manifestare tutta la nostra vicinanza al governatore Musumeci, ribadendo la necessità di perseguire sempre la via del dialogo e mai quella dell’odio e della violenza”.

Parole di sostegno anche dal Presidente di Unioncamere Sicilia che con una dichiarazione fa sapere che: “Diciamo no all’odio e a ogni forma di violenza soprattutto in questa fase di pandemia in cui imprese e cittadini stanno soffrendo tempi di crisi il richiamo all’unità di intenti è fondamentale. Siamo certi che il presidente Musumeci andrà avanti con la determinazione che lo contraddistingue”.