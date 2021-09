“La soluzione non e’ rilasciare interviste sui giornali: il ministro Lamorgese faccia i conti con la realta’ e il proprio fallimento nei territori.

Fatti come quello di Rimini dimostrano la mancanza di un vero progetto, che affronti in maniera capillare il problema dell’immigrazione incontrollata. La vera integrazione passa per gli amministratori locali, finora ignorati e inascoltati”.

Lo afferma in una nota Stefano Locatelli, responsabile enti locali della Lega.