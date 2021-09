“Io penso che il green pass sia importante perché adesso dobbiamo pensare soltanto a una cosa: la ripartenza in sicurezza del nostro Paese, quindi tutto quello che deve essere fatto lo facciamo per consentire all’Italia e alle aziende di andare avanti in sicurezza”.

Lo ha detto il ministro dell’Interno, Lucia Lamorgese, arrivando al forum Ambrosetti di Cernobbio.