Handball San Cataldo pronta per la sesta stagione al Palazzetto Maira

n casa Handball San Cataldo continuano i preparativi per l‘organizzazione della sesta stagione , che vedrà la compagine Sancataldese ricomincia dopo la pausa causata dalla pandemia, nuovamente il campo al Palazzetto Maira tutti i lunedì e mercoledì dalle 19 alle 20.

Dopo la proficua esperienza nei campionati Under 12, 15 e 17 delle passate stagioni ad inizio estate, la dirigenza ha deciso di puntare con decisione sul settore giovanile, innanzitutto investendo nella formazione dei propri istruttori per l avviamento alla pratica dell’Handball (Pallamano), qualificati dalla federazione, così da poter ampliare l’ offerta formativa a più fasce di età e aprendo all’opportunità dai 6 anni e ad una squadra femminile.

Gli obiettivi della dirigenza in questa stagione prevedono di iscrivere ben tre , Under 13, 15 e attività promozionale, per far ciò, occorrerà il contributo della comunità Sancataldese-Nissena e delle istituzioni, l’idea della società è quella di creare il “muro delle donazioni” un sistema in cui chiunque ( aziende, associazioni, tesserati e privati), possa partecipare alla riuscita degli obiettivi prefissati dall’ Handball San Cataldo, i nostri tesserati sono già a lavoro per la buona riuscita di questa raccolta.

Per tutto il mese di settembre l’attività sarà gratuita al solo costo dell’assicurazione.

Per il formazioni visitate i nostri social tra cui facebook e Instagram oppure contattare al 3668624368.