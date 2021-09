Giovanni Antonio Sollami nuovo campione italiano di tiro a volo, specialità fossa olimpica.

Giovanni Antonio Sollami è il nuovo campione italiano di tiro a volo specialità fossa olimpica di Seconda categoria. Il giovane tiratore ha conquistato il titolo a Cenaia in Toscana in una finale che lo ha visto mettere in fila i migliori tiratori della sua categoria di appartenenza.

Attenzione, concentrazione, precisione e nervi saldi sono stati gli ingredienti di un successo che gli ha permesso di conquistare la Prima categoria. Ma l’obiettivo del ventunenne tiratore è quello di riuscire ad approdare nella massima categoria del tiro a volo che è quella dell’Eccellenza.

Giovanni Antonio Sollami è stato primo nelle qualificazioni con una serie di 121 su 125, e primo nella serie finale con 19 su 25. Un risultato che gli ha permesso di vincere meritatamente un titolo italiano che va a fare il paio con i titoli regionali giovanili e i diversi Gran prix che il giovane tiratore nisseno ha fin qui conquistato nel corso della sua carriera.

Il neo campione italiano ha dedicato il suo fresco titolo nazionale alla sua famiglia la cui tradizione nel tiro a volo è ormai quanto mai consolidata considerato che suo padre, oltre ad essere uno dei migliori tiratori in ambito nazionale ed internazionale, è oggi Delegato regionale Fitav Sicilia.

Una passione di famiglia, il tiro a volo, che come ha spiegato lo stesso Giovanni Antonio Sollami risale a suo nonno e che, fin qui è stata portata avanti con successo creando una vera e propria tradizione sportiva. Il tutto nel contesto di un vero e proprio libro del tiro a volo la cui ultima pagina in ordine di tempo, è stata scritta proprio da Giovanni Antonio che, in futuro, spera di poterne scrivere di altre e di poterla proseguire all’insegna delle vittorie e delle affermazioni.