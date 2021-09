Doppio turno dell’ufficio postale di San Cataldo Centro, Rosario Sorce (FI): “Occorre tavolo tecnico per ripristinare il servizio”

Sulla mancata riattivazione dell’orario su Doppio Turno dell’Ufficio Postale di San Cataldo Centro , da cittadino in primis e da Commissario Cittadino di Forza Italia non posso che condividere pienamente ed apprezzare l’intervento a mezzo stampa del Sindacato UIL Poste CL-EN e del proprio Segretario Territoriale Fabio Puzzanghera che ringrazio a nome della collettività.

Nel merito non si comprendono le ragioni di una scelta che oggi appare tutt’altro che sensata e soprattutto in controtendenza con le indicazioni per il contenimento del contagio, infatti è palese che meno ore hanno gli utenti per le proprie esigenze postali e più rischio di assembramento si crea…!!!

Ritengo opportuno l’immediata attivazione di un tavolo tecnico con la dirigenza di Poste Italiane per affrontare tale grave condizione ed invito tutte le forze politiche ed i rispettivi Candidati Sindaci ad attivarci in maniera unitaria e fare Fronte comune a favore dei cittadini Sancataldesi e dei più deboli vittime di questo Gravissimo ed Ingiustificato disservizio!!!

Rosario Sorce