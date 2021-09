Sono 6761 i nuovi casi di Covid da ieri in Italia e 62 i morti.

E’ quanto emerge dai dati aggiornati sull’emergenza.

Sono +6.372 i guariti e dimessi per un totale di 4.286.991 mentre gli attuali positivi sono 136.898 (+320).

Risale il tasso di positività, che si attesta al 2,3%.

Aumenta di 15 unità il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, che oggi è in tutto di 555 persone. In caso invece (-26) i ricoveri ordinari.