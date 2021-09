Caltanissetta. Ripristinata fornitura idrica nel serbatoio di San Giuliano.

CALTANISSETTA. Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato di aver ripristinato in data odierna la regolare fornitura al serbatoio di San Giuliano. Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, garantisce la distribuzione nel civico di Caltanissetta secondo l’usuale programmazione:

– tutti i giorni: Centro storico Sant’Anna, Centro Balate, Angeli, Stazzone, Viale Amedeo, Asi Stazzone, Gibil Gabib, Villaggio Santa Barbara;

– giorni alterni: Sanatorio, Firrio, Trabonella

Distribuzione H24 nelle restanti zone.