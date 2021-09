Caltanissetta, Mancuso (FI) su viabilità: “Parte il restyling locale, adesso i bandi di gara”

“I progetti esecutivi che riguardano i lavori sulla Sp20 (territorio di Sutera) e la Sp256 (territorio di Butera-Riesi) accederanno nelle prossime due settimane ai bandi di gara. È quanto mi riferiscono dal Libero Consorzio di Caltanissetta. È una grande opportunità per il territorio, che si somma ad un’altra importante notizia.

Dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture sono stati siglati i decreti per quanto concerne l’Sp23 e l’Sp24 che da Milena, Bompensiere, Montedoro e Serradifalco, l’Sp38 nel territorio di Mussomeli e le strade provinciali 19 e 190, importanti arterie che collegano punti strategici del comprensorio.

Anche in questo caso, essendoci già i decreti, si procederà a breve al bando di gara per la realizzazione dei lavori”. Lo afferma il deputato di Forza Italia, Michele Mancuso.

“Nei prossimi mesi dunque partirà il restyling di parte della viabilità nissena – conclude il Parlamentare – senza dimenticare i Comuni non ancora coinvolti. Penso a Villalba, Marianopoli e Vallelunga, sui quali ci stiamo battendo per accelerare l’iter dei lavori, consapevoli del fatto che dall’Assessorato al ramo c’è piena collaborazione per garantire le migliori condizioni di viabilità ai cittadini”.