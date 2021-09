Caltanissetta, Fiera di San Michele. V Commissione: “garantita la sicurezza anti Covid”

I componenti di maggioranza della V Commissione Consiliare Permanente, hanno incontrato l’assessora alle Attività Produttive Grazia Giammusso per chiarire qualsiasi dubbio in merito alla fiera organizzata in occasione della festa patronale.

“Nessun dubbio vi è sullo svolgimento della tradizionale fiera di San Michele con l’ attuazione di tutti i protocolli sanitari anti-covid” ha commentato ufficialmente la commissione composta dal presidente Matta e dai componenti Scalia, Caruso e Visconti.

I consiglieri nisseni, inoltre, hanno voluto precisare che “per lo svolgimento della fiera, come per il mercatino tradizionale del sabato, verrà predisposto un bando, mentre per quanto riguarda le giostre, poiché trattasi di spettacolo viaggiante, sarà necessaria una semplice richiesta da parte dei giostrai.

Per quanto riguarda il sito si comunica che la fiera si terrà come di consueto in Viale Regina Margherita e le giostre a Pian Del Lago.

Si raccomanda la cittadinanza tutta a rispettare le adeguate misure di sicurezza anti-covid”.