Caltanissetta, Dusty su isole ecologiche: “Ci scusiamo per il disagio ma la manutenzione non è nostra competenza”

La società di gestione dei rifiuti Dusty replica e chiarisce la vicenda raccontata nelle nostre pagine nell’articolo “Caltanissetta, epopea rifiuti:

isole ecologiche automatiche Dusty scomparse o non funzionanti”.

A seguire il testo integrale.

Dusty non “declama” e non fa propaganda. Comunica le modalità dei servizi di cui si occupa e sfrutta i canali social “immortalando” talvolta anche gli

utenti che non rispettano le disposizioni indicate, al solo scopo di

invitare i cittadini ad avere un maggiore rispetto ambientale, seguendo le

regole corrette di conferimento dei rifiuti.

Dusty non “dimentica” di prendersi cura delle isole ecologiche (oggetto della pubblicazione), né tanto meno dell’igiene ambientale della città.

Nello scusarsi con gli utenti per il disagio occorso in seguito all’impossibilità di poter usufruire delle isole ecologiche posizionate nelle vie Malta e Ferdinando I, Dusty precisa che tutte le isole automatizzate presenti nel territorio, sono indubbiamente dei validi strumenti per conferire correttamente le frazioni della raccolta differenziata, visto che rilasciando la certificazione di quanto smaltito, consentono ai cittadini di poter richiedere gli sgravi fiscali Tari per l’anno successivo.

Concetto incontrovertibile su cui Dusty per il suo ruolo, può annettersi la

paternità di diffonderne l’utilizzo ma di cui però non può rispondere se,

come troppo spesso accade sin dalla loro attivazione in città, sono oggetto

di atti vandalici e/o manomissioni.

La strumentazione elettronica che consente la pesata e dunque il beneficio

per gli utenti, è estremamente delicata e se forzata, si può incorrere nella

sgradita e spiacevole situazione del blocco tecnico.

La società Dusty gestisce tutte le isole ecologiche presenti in città ma non

si occupa della loro manutenzione e assistenza – ed a questo alludeva

l’operatrice del call center contattata per avere chiarimenti in merito -;

servizio che è affidato ad una società esterna.

Sulla presenza delle isole in città, è bene chiarire che: l’isola posizionata in via Malta (all’incrocio con Via Luigi Sagona, nei pressi del Mercato rionale di Via Luigi Rizzo) è stata prontamente riparata pertanto i conferimenti possono essere fatti con le consuete modalità.

L’utilizzo della tessera sanitaria, necessaria per attivare il conferimento, è l’elemento cardine che consente l’identificazione dell’utente e garantire

l’assegnazione dei rifiuti conferiti.

Per quanto attiene all’isola di via Ferdinando I, che è stata vandalizzata

ad opera di ignoti, non è presente nella sua consueta postazione poiché è

stata rimossa e consegnata alla società affidataria del servizio di

assistenza, per procedere con la riparazione.

Si ricorda altresì, che in città sono presenti altri siti dove poter

conferire quali: l’isola ecologica mobile operativa dal lunedì al sabato

dalle 7.00 alle 14.00 (itinerante nei vari quartieri cittadini, secondo un

calendario in uso da tempo) ed anche il Centro comunale di raccolta di

Contarda Cammarella, attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato,

dalle 8.30 alle 13.00 ed anche dalle 14.30 alle 17.30.

Gli utenti pertanto hanno più d’una opportunità per poter conferire i propri

rifiuti in modo differenziato.

Foto: l’isola ecologica di via Ferdinando primo attualmente rimossa