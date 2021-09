Caltanissetta, Carabinieri: si è insediato il colonnello Vincenzo Pascale, nuovo comandante provinciale

“E’ un onore per me, oltre che una soddisfazione personale, essere stato destinato al comando provinciale di Caltanissetta. E’ una realta’ bellissima ed entusiasmante che penso possa darmi tanto in termini professionali e umani. Credo che la mia esperienza qui sara’ proficua sotto tutti i punti di vista”.

Lo ha detto questa mattina il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Caltanissetta, il colonnello Vincenzo Pascale.

L’ufficiale e’ nato in provincia di Potenza ma cresciuto in un paese in provincia di Salerno.

“Rinnovo sulle tracce e sul solco tracciato dal mio predecessore – ha detto Pascale, riferendosi all’ex comandante provinciale Baldassare Daidone – l’impegno dell’Arma in favore della comunita’ nissena. L’impegno e’ quello di stare in mezzo alla gente.

Indirizzero’ la mia azione di comando al bene della collettivita’. Voglio che i miei carabinieri vivano tra la gente e siano a completa disposizione del cittadino. E’ una terra meravigliosa quella di Sicilia in cui gia’ in passato ho prestato servizio.

E’ una terra che merita tanta considerazione e tanto impegno”.

Foto: ANSA