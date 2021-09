Caltanissetta, Basket: Caltaqua “in campo” dona borraccette alle rappresentative over 65 – 70 e 75

Un’attenzione costante ai valori dello sport inteso come elemento fondamentale di armoniosa crescita di una comunità, nel segno della tutela della salute collettiva e di promozione delle specificità del territorio. Partendo proprio da questa grande considerazione rivolta al valore sociale della pratica sportiva che Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha scelto di essere al fianco anche delle rappresentative nazionali e di quelle provinciali di basket over 65 – 70 e 75 di Caltanissetta, Enna e Ragusa che, da lunedì prossimo sino a venerdì 17, si confronteranno nell’ambito del progetto “Sport e Salute” promosso dall’Asd C.U.S.N di Caltanissetta con il Comune di Caltanissetta, l’ASP, il Comitato consultivo aziendale, la Camera di Commercio, la Rete Civica della Salute, il Movimento Volontario Italiano e numerose altre realtà del territorio.

Caltaqua – nel corso di una sobria cerimonia svoltasi stamane – ha donato alle rappresentative over delle borracce riutilizzabili per l’acqua, simbolo esse stesse di quel concetto di sostenibilità che incarna appieno la scelta green, compiuta senza esitazioni e rivolta a una minore produzione e utilizzo di plastica in favore di materiali riutilizzabili e riciclabili.

Nella foto: da sinistra Armando Messina, Lea Romano, Aurelio Armatore e Alessandro Orlando