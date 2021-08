Sicilia tra le mete più belle al mondo. Musumeci: “Turismo +6% rispetto al 2019”

“La Sicilia un mese prima della pandemia era accreditata dal New York Times tra le sette mete preferite al mondo dai turisti. C’erano quindi tutte le condizioni per crescere quest’ anno e i dati aggiornati parlano di un 6 per cento in più di arrivi di turisti rispetto alla miglior stagione, quella del 2019”. Lo ha detto il governatore siciliano, Nello Musumeci, intervenendo al Meeting di Rimini nel corso del dibattito ‘Sostenibilità e innovazione. Riaprirsi al mondo in modo sicuro e sostenibile’.