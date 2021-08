Sicilia resta bianca: i numeri dei ricoveri sostengono l’ipotesi

Nessuna regione domani dovrebbe passare in giallo. Secondo quanto si apprende, infatti, sembra probabile che domani non ci sara’ alcuna ordinanze per il passaggio di fascia delle regioni.

Quella maggiormente ‘attenzionata’ per un passaggio di colore dal bianco al giallo sembrava la Sicilia che oggi pero’ ha fatto registrare una stabilita’ nei valori (10% intensive e 17% area medica).

La regione era’ rimasta per 4 giorni ferma al 9% per le rianimazioni. Stabile anche la Sardegna rispettivamente al 9% e al 10%.

La regione aveva fatto registrare un ribasso del 2% nelle intensive passando da 11% a 9%.