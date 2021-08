Sicilia, Finanza: tentava di esportare 5 volatili di specie protetta. Uomo fermato alla Dogana

I Finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo, in collaborazione con i funzionari dell’ufficio delle Dogane, hanno sottoposto a controllo l’autovettura condotta da un cittadino tunisino, stabilmente residente nel ragusano, prima dell’imbarco sulla nave in partenza per Tunisi.

Nel corso dell’ispezione dell’autoveicolo la Squadra ‘Cites’ – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – delle Fiamme Gialle, specializzata nei controlli a tutela della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie a rischio di estinzione, rinveniva 5 esemplari di volatili appartenenti alla specie ‘Carduelis carduelis’ della famiglia dei ‘Fringillidi’. I volatili, rinvenuti all’interno di due gabbie metalliche, risultavano privi degli anelli identificativi e di idonea documentazione che ne attestasse la lecita detenzione e provenienza.

I finanzieri e i funzionari doganali hanno pertanto immediatamente sottoposto a sequestro amministrativo gli esemplari protetti per affidarli alle cure della riserva naturale di Bosco Ficuzza.

Il responsabile della detenzione è stato segnalato all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per integrazione per violazione alla normativa per la protezione della fauna selvatica.

L’attività di servizio si inquadra nell’ambito del dispositivo posto in essere nel locale scalo portuale dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l’agenzia delle Dogane e Monopoli a contrasto dei traffici illeciti perpetrati attraverso gli spazi doganali.