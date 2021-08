Sicilia, Covid: in una settimana crescita del 33% dei casi di positività

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 9.081, il 32,9% in piu’ rispetto alla settimana precedente, quando gia’ si era registrato un incremento del 34,1%.

E’ cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 6,3% al 7,8%. L’incremento registrato questa settimana e’ il piu’ alto dallo scorso mese di gennaio. E’ quanto emerge dai dati resi noti dall’Ufficio Statistica del Comune di Palermo, relativi all’andamento della pandemia da Covid 19 in Sicilia e diffusi ieri dal Dipartimento della Protezione Civile.

“La settimana appena conclusa – si legge – ha fatto registrare ancora una volta un preoccupante incremento della diffusione del Covid-19 in Sicilia: sono aumentati i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati (ordinari e in terapia intensiva), i nuovi ingressi in terapia intensiva e le persone decedute”.

Il numero degli attuali positivi e’ pari a 23460, 5424 in piu’ rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 22672, 5242 in piu’ rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 788, di cui 84 in terapia intensiva.

Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 182 unita’ (i ricoverati in terapia intensiva invece sono aumentati di 16 unita’).

Nella settimana appena conclusa si sono registrati 45 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 36,4% in piu’ rispetto ai 33 della settimana precedente). Il numero dei guariti (234873) e’ cresciuto di 3579 unita’ rispetto alla settimana precedente.

La percentuale dei guariti sul totale positivi e’ pari all’88,8% (90,5% domenica scorsa).

Il numero di persone decedute registrato nella settimana e’ pari a 78 (contro le 55 della settimana precedente).

Complessivamente le persone decedute sono 6219, e il tasso di letalita’ (deceduti/totale positivi) e’ pari al 2,4% (come la settimana scorsa). I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,4% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,4%)”.