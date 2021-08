Sicilia, Confcommercio: “Green Pass va esteso, non penalizziamo le aziende”

“Il ritorno alla stagione delle misure restrittive sulle imprese deve essere scongiurato in ogni modo e lo strumento migliore per raggiungere il risultato è il green pass.

Perché ciò si realizzi occorre collegare l’utilizzo progressivo del certificato verde all’evoluzione del quadro epidemiologico prevedendo che il cambio di colore delle regioni si accompagni proprio a un uso più estensivo del certificato”.

E’ quanto evidenziano in una nota inviata al governatore siciliano, Nello Musumeci, all’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, e ai prefetti siciliani il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, e il presidente regionale Fipe Sicilia, Dario Pistorio.

La regione, da lunedì, sarà in zona gialla. “In questo modo – spiegano Manenti e Pistorio – si raggiungono tre risultati: si incentiva la campagna di vaccinazione; non si penalizza la stragrande maggioranza dei siciliani che hanno scelto responsabilmente di vaccinarsi; non si ferma neppure una sola impresa”.

Secondo i due vertici delle associazioni di categoria, serve “un cambio di passo” per fare in modo che “la massiccia campagna vaccinale non solo prosegua speditamente ma serva proprio a coniugare la tutela della salute con la salvaguardia dell’economia”.