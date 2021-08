Serradifalco. Approvato dalla Giunta il progetto esecutivo per demolizione ricostruzione scuola infanzia “Giovanni Falcone”.

SERRADIFALCO. E’ stato approvato in via amministrativa dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, della scuola materna “Giovanni Falcone”. Si tratta del primo stralcio esecutivo. Il progetto è stato redatto dall’ing. Giovanni Falzone per l’importo complessivo di 1.482.828,79 euro.

La copertura economica del progetto sarà assicurata per 1.333.715,09 euro con fondi regionali e per 149.113,70 euro con fondi per investimenti per l’anno 2021 che verranno trasferiti al Comune dalla Regione Siciliana e di cui si terrà conto in sede di redazione del bilancio 2021/2023. Dunque, ulteriore importante passo avanti verso la demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia “Giovanni Falcone”. Si tratta dell’edificio scolastico adiacente alla scuola elementare Verga la cui ala est è crollata nel gennaio del 2011 e che, a distanza di 10 anni, grazie al finanziamento ottenuto, sarà demolita e ricostruita interamente.

Esattamente come accadrà anche per la scuola dell’infanzia “Falcone”. In questo caso, tuttavia, non ci sono stati crolli, come nel caso della scuola elementare, ma più semplicemente, a seguito di controlli effettuati all’edificio, s’è scoperto che lo stesso presentava cemento depotenziato, per cui è stato deciso di chiuderla qualche giorno dopo l’avvenuta chiusura della scuola elementare. E da allora, in questi lunghi 10 anni, la scuola d’infanzia è rimasta chiusa venendo abbandonata e sottoposta ad un lento quanto inevitabile degrado.

Il sindaco Leonardo Burgio, tuttavia, è riuscito ad ottenere il finanziamento dei lavori per la sua demolizione e ricostruzione. Il recupero del finanziamento regionale è stato reso possibile grazie all’istanza presentata dal sindaco con il collegato di due anni fa che ha permesso di recuperare proprio quel milione e 400 mila euro che la stessa Regione aveva erogato al Comune di Serradifalco per consentire la ristrutturazione e manutenzione dell’ala est della vicina scuola elementare “Verga” poi crollata.