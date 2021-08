Segretario provinciale Pd Peppe Di Cristina annuncia avvio campagna “Insieme per il popolo afghano”.

Parte la campagna nazionale del Pd “Insieme per il popolo afgano”. Ad annunciarlo in una nota è stato il segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina.

“Per sostenere chi rimane, per accogliere e dare conforto a chi fugge dall’#Afghanistan, sosterremo le ONG che affrontano la situazione nel Paese e l’ANCI per organizzare l’accoglienza in Italia.

E’ possibile donare, nella massima trasparenza e tracciabilità. Dirigenti, parlamentari e consiglieri regionali del PD lo faranno per primi. La nostra comunità sarà al fianco delle sindache, dei sindaci e delle amministrazioni in prima linea nell’accoglienza e nei gemellaggi con le città afgane. In tutti gli incontri pubblici organizzati dal PD in Italia, dalle Feste dell’Unità alle Agorà democratiche, ci saranno stand per contribuire alla campagna, dare una mano, mobilitarsi.

Sugli errori e le responsabilità ci confronteremo. Abbiamo già iniziato a farlo. Adesso però è il momento di dare sostegno e speranza. Di fare anche così politica, in nome di quei valori di libertà, solidarietà e accoglienza che fanno parte della nostra più profonda identità”.