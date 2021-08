Salviamo Marina. Parte da Caltanissetta la campagna di solidarietà per salvare la vita a ragazza russa sentimentalmente legata alla Sicilia

E’ partita in questi giorni da Caltanissetta in Sicilia una vera e propria gara di solidarietà per salvare la vita di Marina, giovane manager russa sentimentalmente legata ad una famiglia nissena e purtroppo affetta da una grave malattia. Marina è stata colpita da una grave forma tumorale, un linfoma no-Hodgkin al 4° stadio e la nuova terapia immunologica CAR-T rappresenta l’ultima speranza. La terapia, che deve essere effettuata fuori dalla Russia (suo paese natale ed in cui vive) e più precisamente in Israele, ha un enorme costo e soltanto la generosità delle persone può permetterle di affrontarne le spese. Altra possibilità è che la ragazza venga inserita in una lista di reclutamento per affrontare una terapia sperimentale in Italia, più precisamente all’Istituto Tumori Pascale di Napoli dove si sta sperimentando una terapia che potrebbe essere capace di salvarle la vita. Ma anche per poter essere assistita nel nostro Paese occorre supportare quantomeno il viaggio dato che la compagnia assicuratrice della multinazionale presso la quale la ragazza lavorava, pare non possa farlo o quantomeno non in tempi brevi e mai come in questo caso il tempo è assolutamente prezioso. La giovane si trova adesso in casa in Russia, in preda ai dolori, senza cure nemmeno palliative, con la malattia che ogni giorno si prende parte della sua vita. Per questa ragione è stata avviata una campagna di donazioni spontanee nella speranza di poter supportare viaggio e intervento. Le spese sanitarie richieste per affrontare la terapia sono altissime e soltanto il buon cuore delle persone e la loro generosità potrebbero aiutarla. Ecco il link con cui poter donare. Il piccolo sforzo di ciascuno di noi può essere imponente se sommato alla generosità di tanti. Ecco tutte le info → https://www.gofundme.com/f/aiutala-a-guarire-per-farle-tornare-il-sorriso?