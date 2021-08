Rifiuti, Noto al lavoro dopo la denuncia della Lucarelli: “soluzioni immediate”

”Le aree altamente turistiche in Sicilia scontano il fenomeno dell’abusivismo che, a sua volta, incide negativamente anche sul settore rifiuti”.

Lo dice l’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Daniela Baglieri, che questa mattina si è recata a Noto per constatare l’attuale situazione in merito ai rifiuti nella provincia di Siracusa e per incontrare il sindaco Corrado Bonfanti.

“A ciò si aggiunge la mancanza di cassonetti che seppur in controtendenza, rispetto alle strategia di raccolta più diffusa, rimane tuttavia uno strumento utile per contrastare in determinate aree, dove si creano micro discariche abusive – aggiunge il rappresentante del governo Musumeci – .

La risoluzione del problema richiede, nel breve termine, azioni legate all’istallazioni di cassonetti intelligenti, maggiore vigilanza e controllo sociale svolto anche dalle associazioni presenti sul territorio. Sono tuttavia consapevole che queste azioni saranno vanificate se non accompagnate da una progettualità di più ampio respiro.

A settembre ho indetto un incontro istituzionale con gli attori responsabili per pianificare una serie di attività che evitino il verificarsi di altri simili disservizi”.

L’assessore Baglieri ha ritenuto opportuno “un’attenta analisi” della situazione di Noto per capire quali possono essere “le reali soluzioni immediate” per arginare i problemi sui rifiuti per strada, a seguito degli episodi che hanno coinvolto la città al centro di numerose polemiche dopo la visita turistica della giornalista Selvaggia Lucarelli.