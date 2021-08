Rassegna Stampa. Raid a Sant’Agata: pm chiude l’inchiesta per 2 presunti responsabili

Indagini chiuse e Procura pronta a chiedere il processo per due dei quattro presunti responsabili del raid con furto alla chiesa di Sant’Agata risalente al settembre di un anno fa.

Il pm Stefano Strino ha depositato l’avviso di chiusura indagini per Carlo Giuseppe Naselli, 25 anni e Lidia Zagarella, 20 anni, difesi dagli avvocati Salvatore Candura

e Massimiliano Bellini.

Furto. l’accusa che viene contestata ad

entrambi, considerati dagli inquirenti coloro che avevano fatto da palo agli autori del raid.

Ad introdursi nella parrocchia erano stati Salvatore Giannone, 21 anni e Alessio Pio Raul Naseli, 26 anni, difesi dagli avvocati

Martina Vurruso e Salvatore Alfano. Nei confronti di questi ultimi si è aperto un secondo procedimento perché furono

arrestati in flagranza.

Una volta fuori dalla parrocchia, Naselli e

Giannone erano stati intercettati dai poliziotti della Squadra Mobile mentre cercavano di fuggire e furono trovati in

possesso di una spilla in oro, una

teca di ostie consacrate, un contenitore di olio santo e numerose monete di vario taglio per un totale di 161 euro.