Rassegna Stampa. Caltanissetta, Viabilità: fondi per interventi straordinari su due strade

Nell’ambito dell’accordo istituzionale intercorso nel 2019 tra la Regione Siciliana e il Libero Consorzio comunale di Caltanissetta, è stato avviato l’iter per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del piano viario di due strade provinciali del nostro territorio.

Si tratta della Sp. 24 “Bompensiere – Milena – SS. 189” e della Sp. 38 “Mussomeli – San Cataldo” per il tratto compreso tra il km. 0,000 e il km. 12,700 Bivio Valle. I due progetti, del complessivo importo di 600 mila euro ciascuno, sono finanziati dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità. Stante il predetto accordo istituzionale, l’attuazione degli interventi è assunta dalla Regione Siciliana tramite il Dipartimento Regionale Tecnico, per assolvere alle funzioni di stazione appaltante, e tramite il Genio Civile per la progettazione.

Proprio funzionari del Genio Civile di Caltanissetta, infatti, hanno redatto i relativi progetti esecutivi, che sono stati ora approvati in via amministrativa dal Libero Consorzio che interverrà solo per gli adempimenti amministrativi che seguiranno i contratti d’appalto.

Per quanto riguarda la Sp. 24 il Dipartimento regionale aveva proceduto alle seguenti nomine: responsabile unico del procedimento (rup) geom. Sergio Falzone, progettista e coordinatore del gruppo di progettazione geom. Rosario Lunetta, progettisti geom. Calogero Prizzi e geom. Gaetano Melillo, collaborazione alle attività del rup geom. Patrizia Ragusa, tutti funzionari del Genio Civile di Caltanissetta. Sono previsti in progetto: pulizia delle banchine, decespugliamento delle stesse e delle scarpate, pulizia e ripristino funzionalità cunette, raccolta acque, ripristino della sede stradale, pavimentazione con tappetino in conglomerato bituminoso.

Relativamente alla Sp. 38 queste le nomine operate dal Dipartimento regionale: rup nonché responsabile dei lavori arch. Vincenzo Salvaggio, progettista e coordinatore del gruppo di progettazione geom. Luigi Di Natali, progettisti geom. Aurelio Sberna, geom. Rosario Amodeo e geom. Salvatore Contino, collaborazione alle attività del rup geom. Patrizia Ragusa, anch’essi del Genio Civile di Caltanissetta.

I previsti interventi di manutenzione straordinaria sul piano viario sono analoghi a quelli che interesseranno la Sp. 24.