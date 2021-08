Rassegna Stampa. Caltanissetta: raid alla piscina comunale, impianto elettrico distrutto

Un nuovo atto vandalico è stato effettuato nella piscina comunale di Caltanissetta, in via Rochester, che è stata ancora una volta danneggiata.

E’ avvenuto nel periodo antecedente al ferragosto ma se ne è avuta notizia soltanto ora.



Persone rimaste sconosciute hanno forzato una delle porte dell’impianto chiuso e abbandonato ormai da più di due anni (esattamente dal primo luglio 2019) e hanno completamente distrutto l’intero impianto elettrico asportando anche buona parte dei fili di rame. Resta da capire se è avvenuto di giorno o di notte come è molto più probabile, ma saranno le indagini subito avviate e tuttora in corso a stabilirlo.

Per l’impianto sportivo di via Rochester pare continui una sorta di maledizione che continua a tardare la riapertura da più parti auspicata, soprattutto da chi la piscia la frequenta perché obbligato a svolgere

attività motoria. Il danno arrecato è piuttosto consistente.

«Ma più che di atto vandalico – hanno tenuto a precisare al Comune – bisogna parlare di furto perché si tratta di furto

bello e buono».

E hanno spiegato: «Hanno vandalizzato l’intero impianto elettrico che è composto di vari chilometri di fili e hanno portato via buona parte dei fili di rame evidentemente con l’intenzione di venderli».

Ora si sta procedendo alla valutazione dei danni arrecati che saranno quantificati dai periti dell’assicurazione con la quale il Comune ha

stipulato la polizza assicurativa per

tutti gli immobili di sua proprietà

compresi gli impianti sportivi e

quindi anche la piscina della via Rochester. E sono operazioni che, se

tutto va bene e non ci saranno con-

testazioni, potranno concludersi

entro la prima metà del prossimo

mese di settembre.

Nel frattempo la piscina continuerà a rimanere chiusa e inutilizzata. Né, a questo punto e con quello che è ora successo, è più pensabile che si possa effettuare la consegna anticipata dell’impianto alla società “Caltanissetta Sportiva” alla quale è

stata aggiudicata provvisoriamente, e in attesa di accertare il possesso dei requisiti richiesti, la gara per la gestione per la durata di 9 anni avendo offerto l’aumento dell’8% sull’importo a base d’asta di 190mila 962, euro oltre e quindi per il corrispettivo di 251mila 611,58 euro.

Per accelerare i tempi della riapertura dell’impianto il Comune aveva pensato di effettuare la consegna anticipata della piscina alla società in attesa dell’accertamento del

possesso dei requisiti e della sottoscrizione del contratto di appalto.



Ma tutto questo fu deciso alla fine dello scorso mese di giugno e da allora sono trascorsi due mesi senza che la consegna anticipata sia stata

effettuata.

Ed è proprio in questo frattempo che i vandali o i ladri hanno compiuto la distruzione dell’impianto elettrico e il furto dei fili e dei cavi di rame che probabilmente avrebbero potuto essere evitati se la piscina fosse stata riaperta men tre è rimasta ancora chiusa e abbandonata.

Precedentemente, e sempre durante la chiusura dell’impianto, i vandali hanno distrutto i servizi igienici e hanno arrecato gravi danni agli spogliatoi e alle porte dei vari ambienti.