Rassegna Stampa. Caltanissetta: “Pulizia strade, si corre ai ripari”

Con il mezzo di comunicazione che

viene più frequentemente utilizzato

dagli amministratori comunali di

Caltanissetta per fornire informazioni ai cittadini (cioè facebook, tranne – come detto – qualche raro caso),

ieri l’assessore Marcello Frangiamone ha fatto sapere che nelle prime ore della mattinata era stato effettuato il lavaggio di alcune strade del centro storico, ed a conferma di ciò ha divulgato alcune foto che documentavano il lavoro svolto dal personale della Dusty.

Peccato che le foto si riferissero soltanto a corso Umberto (davanti Palazzo del Carmine) perché – effettuati gli opportuni sopralluoghi a metà mattinata – è stato facile rilevare che sporche erano e sporche sono rimaste sia piazza Garibaldi che corso

Vittorio Emanuele, a conferma che

da quelle parti l’autobotte della Dusty ieri mattina non è passata. Ovviamente, quanto riscontrato è stato documentato da foto che, per carità di patria, stiamo evitando di pubblicare, perché ciò che è stato immortalato non è per nulla piacevole da vedere.

Per cui gli abituali “frequentatori”

della rete che, appresa la notizia diffusa dall’assessore, avevano manifestato compiacimento per il servizio

svolto, dovranno invece ancora aspettare che l’autobotte estenda il

proprio raggio di azione, prima di esprimere totale compiacimento per

la pulizia delle principali strade del

centro storico e soprattutto di piazza

Garibaldi, dove chi arriva da fuori

converge inevitabilmente per visitare la Cattedrale.



Nel post di ieri mattina, l’assessore

Frangiamone ha comunicato che «da alcuni giorni sono in corso i lavori di

pulizia e scerbamento della città» e

che «le attività proseguono e interesseranno tutte le vie cittadine». Con

altro post, Frangiamone ha pure fatto sapere che «è in corso anche la programmata attività di derattizzazione

nel quartiere Santa Barbara, nel cimitero Angeli, in via Angeli» e che altre strade del centro storico sono state già interessate da tale attività (tra cui il quartiere San Francesco).

Ha pure anticipato che «nelle altre zone

della città le attività sono in corso di

svolgimento».

Insomma è stato fatto sapere alla

città che (finalmente) da qualche

giorno è in corso la derattizzazione in

alcuni quartieri cittadini e che ieri è

stato effettuato il lavaggio di corso

Umberto, cioè normali operazioni di

manutenzione ordinaria che dovrebbero essere programmate ed eseguite periodicamente allo scopo di mantenere sempre decoroso l’aspetto della la città. Questo giornate da anni sollecita il lavaggio delle strade nei mesi estivi, ma sinora la risposta era stata che il servizio non era contemplato nel capitolato di appalto. Avrà

quindi un costo aggiuntivo?