Rassegna Stampa. Caltanissetta, niente processione per l’Assunta, messa all’aperto a San Giuseppe

Anche oggi, come è già avvenuto lo scorso anno, la festività della Madonna Assunta sarà celebrata senza processione a causa del protrarsi dell’epidemia da Covid-19. I riti religiosi saranno officiati all’interno e davanti alla chiesa di San Giuseppe dove si conservano le due statue dell’Assunta (l’originale la copia) che sono quasi identiche.

Sono 6 le Messe che oggi saranno celebrate: 4 nelle ore antimeridiane (alle ore 7,30, alle ore 9, alle ore 10,30

e alle ore 12) e 2 nel pomeriggio alle

ore 17,30 e alle ore 19.

Le 4 messe antimeridiane saranno celebrate all’interno della chiesa con a fianco dell’altare maggiore la statua originale dell’Assunta. Le 2 messe pomeridiane saranno celebrate all’aperto davanti alla copia della statua dell’Assunta collocata all’ingresso della chiesa.

I fedeli potranno assistere alla celebrazione delle 2 messe pomeridiane dalla piazzetta sottostante alla scalinata di accesso alla chiesa dove a cominciare dal mattino saranno vietate la sosta e la circolazione delle auto.

Potranno farlo con l’adozione delle apposite precauzioni ossia con il rispetto del distanziamento e indossando la mascherina. E potrebbe anche accadere che l’ingresso nella piazzetta venga regolamentato perché sono molti i fedeli che vogliono assistere alla celebrazione

delle messe che sono di grande e

particolare spiritualità.

Non sarà effettuata la tradizionale processione dell’Assunta lungo il viale Regina Margherita e non sarà consentita l’accensione di falò con le ristoppie nei campi di antica tradizione per evitare l’insorgenza di possibili incendi, così come disposto con ordinanza del sindaco.