Rassegna stampa. Attacco all’aeroporto di Kabul: cosa sappiamo?

Due potenti esplosioni hanno colpito il perimetro dell’aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul, mentre i civili continuavano a cercare di fuggire sui voli dall’Afghanistan controllato dai talebani.

Almeno 60 persone sono state uccise e altre 140 ferite, ha detto alla BBC un alto funzionario sanitario a Kabul.

Il Pentagono ha confermato che il personale di servizio degli Stati Uniti era tra le vittime: 11 marines statunitensi e un medico della Marina. Gli attentati sono arrivati poche ore dopo che i governi occidentali avevano avvertito i propri cittadini di stare alla larga dall’aeroporto, a causa di un’imminente minaccia di un attacco da parte dell’IS-K, la filiale afgana del gruppo dello Stato Islamico.

Effettivamente l’Isis ha rivendicato: La rivendicazione sull’account Telegram dell’Isis. L’agenzia di stampa ufficiale dell’IS Amaq ha dichiarato sul suo canale Telegram che un membro chiamato Abdul Rahman al-Logari ha effettuato “l’operazione di martirio vicino all’aeroporto di Kabul”. Il nome suggerisce che l’assassino di almeno 12 militari statunitensi e più di 60 civili fosse afghano.

Domenica, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha affermato che esiste una minaccia “acuta” e “persistente” alle continue evacuazioni dalla capitale afgana dall’ISKP – che prende il nome Khorasan da quello utilizzato da una serie di governanti imperiali musulmani per una fascia di terra che si estende dall’Iran all’Himalaya occidentale.

L’avvertimento, che ha focalizzato l’attenzione su un gruppo che finora ha attirato poca attenzione, è stato ripreso questa settimana da funzionari britannici e dell’Europa occidentale.

Ecco cosa sappiamo dell’accaduto. Le esplosioni sono avvenute fuori dall’aeroporto La prima esplosione è avvenuta intorno alle 18:00 ora locale (13:30 GMT), vicino al Baron Hotel, vicino al perimetro dell’aeroporto. L’hotel era utilizzato dai funzionari britannici per esaminare gli afgani che speravano di recarsi nel Regno Unito.

È stato seguito da spari e poi da una seconda esplosione vicino all’Abbey Gate, uno degli ingressi principali dell’aeroporto. I rapporti dicono che la seconda esplosione è avvenuta vicino a un canale fognario dove gli afgani stavano aspettando , vicino al cancello, e che alcune vittime sono state sospinte in acqua.

Un funzionario americano ha affermato che almeno un aggressore indossava un giubbotto esplosivo. Le truppe statunitensi e britanniche erano state recentemente schierate a guardia dell’area intorno all’Abbey Gate. Secondo un resoconto, un aggressore ha sparato su una folla di persone, altre testimonianze dicono che le guardie talebane avevano sparato in aria.

I cittadini statunitensi che si erano recati nell’area intorno all’aeroporto erano stati avvertiti prima dell’attacco di “andare via immediatamente”.

Il numero finale delle vittime statunitensi e afgane, compresi i talebani, rimane non confermato. Ma il Pentagono ha detto che 12 militari statunitensi sono stati uccisi e 15 feriti. Un alto funzionario sanitario a Kabul ha detto alla BBC che almeno 60 persone sono morte e 140 sono rimaste ferite.

Le immagini condivise sui social media mostrano i feriti che vengono portati via in carriole. Enormi folle si erano radunate nella zona, sperando di essere accettate su un volo di evacuazione. Alcuni paesi avevano già terminato i loro voli di evacuazione È probabile che l’attacco complichi in modo significativo lo sforzo di trasportare in aereo migliaia di persone fuori dall’Afghanistan.

Prima dell’attacco, un certo numero di paesi, tra cui Germania, Paesi Bassi e Canada, avevano annunciato di non poter più effettuare voli. La Turchia ha annunciato che le sue truppe, che da sei anni garantiscono la sicurezza all’aeroporto, si stanno ritirando.

