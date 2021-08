Nel Nisseno tragedia in mare: un uomo muore per un malore. Inutili i soccorsi

Tragedia a mare allo scoglio di Manfrina, a Gela. Un uomo, privo di vita, e’ stato visto galleggiare da alcuni bagnanti che hanno allertato i soccorsi mentre alcuni bagnanti hanno raggiunto a nuoto l’uomo e lo hanno portato in spiaggia dove sono state effettuate le prime manovre di rianimazione, ma per l’uomo non c’e’ stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti operatori del 118, uomini della Capitaneria di Porto e l’elisoccorso decollato dall’ospedale Sant’Elia.

Ma il velivolo non e’ potuto atterrare.